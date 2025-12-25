پخش زنده
استاندار گیلان با حضور در دانشگاه گیلان، از روند برگزاری آزمون نظام مهندسی ساختمان بازدید و بر ضرورت برگزاری منظم و عادلانه آزمونهای تخصصی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، استاندار گیلان امروز با حضور در دانشگاه گیلان از روند برگزاری آزمون نظام مهندسی ساختمان بازدید کرد.
هادی حقشناس در این بازدید با تأکید بر اهمیت برگزاری منظم، دقیق و عادلانه آزمونهای تخصصی، گفت: آزمون نظام مهندسی نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات فنی و مهندسی و تضمین ایمنی ساختوسازها دارد و باید با رعایت کامل استانداردها و ضوابط قانونی برگزار شود.
وی همچنین تلاش عوامل اجرایی، ناظران و دستاندرکاران برگزاری آزمون را قابل تقدیر دانست و افزود: فراهمسازی شرایط مناسب برای داوطلبان، نشاندهنده توجه به سرمایه انسانی و آینده حرفهای جوانان متخصص کشور است.
همچنین در این بازدید، مسئولان برگزارکننده گزارشی از تعداد شرکتکنندگان، فرآیند اجرایی و تمهیدات اندیشیدهشده برای برگزاری مطلوب آزمون ارائه کردند.