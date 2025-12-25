پخش زنده
خودروهای حامل ۲۴۳ راس گوسفند قاچاق به ارزش ۴۲ میلیارد ریال در شهرستان لامرد توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی شهرستان لامرد گفت: در راستای طرح برخورد با قاچاق، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام بررسی و کنترل خودروهای عبوری به ۶ دستگاه کامیون و وانت مشکوک شدند و برای بررسی آنها را متوقف کردند.
سرهنگ حسن امجدیان افزود: در بازرسی از این خودروها ۲۴۳ راس گوسفند فاقد مجوز قانونی کشف و رانندگان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان لامرد بیان کرد: کارشناسان ارزش احشام کشف شده را ۴۲ میلیارد ریال برآورد کردند.
شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.