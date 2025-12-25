پخش زنده
راهاندازی سامانه سهیم، بستر الکترونیکی را برای ارائه خدمات هویتی فراهم کرده وباعث کاهش مراجعه حضوری و تسهیل فرآیندهای اداری میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، سامانه سهیم با اتصال به سامانه هدا (هویت دیجیتال ایرانیان)، امکان احراز هویت الکترونیکی را فراهم کرده و دسترسی به خدمات متنوعی از جمله مشاهده پایگاه اطلاعات خانواده، پایگاه سامانه تعاملی نام، درخواست تغییر نام و نام خانوادگی، درخواست کارت ملی هوشمند، تغییر نشانی، صدور گواهی تجرد و سایر خدمات را میسر میکند.
صرفهجویی در زمان، کاهش هزینهها و افزایش دقت وسرعت در ارائه خدمات از مزایای برجسته سامانه «سهیم» است.