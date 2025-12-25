مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: کاخ تاریخی اجابیت پس از مرمت به عنوان موزه بازگشایی می‌شود.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ حسین ایزدی در مراسم واگذاری کاخ اجابیت کلاردشت به عنوان موزه به میراث‌فرهنگی با اشاره به اهمیت بنا‌های تاریخی استان مازندران گفت: این کاخ تاریخی که دارای هم از نظر معماری، پوشش گیاهی و ویژگی‌های اکولوژیک و هم از نظر کشفیات میراثی انجام‌شده در محوطه، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران افزود: این بنا‌های میراثی همواره می‌توانند به‌عنوان یک نقطه مکث و جاذبه مهم برای عموم گردشگران مطرح شود، اما به دلیل برخی ملاحظات امنیتی تاکنون امکان استفاده عمومی از آنها فراهم نشده بود.

او ادامه داد: خوشبختانه با ابلاغ مصوبه هیئت دولت، این امکان فراهم شده است که پس از انجام مرمت، عموم گردشگران بتوانند از این مکان بسیار زیبا و تاریخی استفاده کنند. همچنین مطابق با منویات مقام عالی وزارت، برنامه‌ریزی شده است تا موزه‌ای در این مجموعه ایجاد شود تا مردم هم با تاریخ غنی خود آشنا شوند و هم این مکان به‌عنوان یک نقطه مهم گردشگری مورد بهره‌برداری قرار گیرد

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران در ادامه با تأکید بر نقش آثار تاریخی در توسعه گردشگری تصریح کرد: میراث‌فرهنگی و ابنیه تاریخی می‌توانند نقطه مکث و کانون جذب توریسم باشند. این موضوع یک سند افتخار برای ماست که پس از سال‌ها تلاش و با اهتمام ریاست محترم جمهوری و مقام عالی وزارت، امروز برای نخستین بار می‌توانیم این وعده و مژده را به مردم عزیز و پرتلاش استان و شهرستان اعلام کنیم که این کاخ به‌زودی پس از مرمت برای استفاده عموم باز خواهد شد.

ایزدی خاطرنشان کرد: در حال حاضر مرمت بنا‌های مشابهی نیز در دستور کار قرار دارد. کاخ صفی‌آباد که پیش‌تر بسته بود، در حال مرمت است و همچنین کاخ‌های دیگری مانند چشم‌عمارت و دیگر کاخ‌های موجود در استان مازندران نیز با تأکید و تأیید مقام عالی وزارت باید برای استفاده و بهره‌برداری عموم آماده شوند تا در گام‌های بعدی مردم بتوانند از این ظرفیت‌های تاریخی استفاده کنند.