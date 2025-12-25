به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ فرمانده انتظامی شهرستان خرامه گفت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر تردد یک دستگاه موتورسیکلت غیرمجاز در این شهرستان و ایجاد وحشت برای شهروندان، پیگیری این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ محمد رضایی بیان کرد: ماموران انتظامی، موفق شدند محل تردد موتورسیکلت سنگین غیرمجاز را شناسایی و با هماهنگی قضایی آن را توقیف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرامه با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت مکشوفه را پنج میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مجرمانه و موارد مشکوک، از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ آن را اطلاع رسانی کنند.

شهرستان خرامه در شمال شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.