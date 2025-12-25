وزیر راه و شهرسازی امروز پنجشنبه از آزمون ورود به حرفه مهندسان که به طور هماهنگ در سراسر کشور برگزار شد، در دانشگاه آزاد اردبیل به عنوان یکی از حوزه های برگزاری آزمون بازدید کرد.



آزمون ورود به حرفه مهندسان در روزهای پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ دی با مشارکت ۱۹۸ هزار و ۹۵۰ نفر به طور هماهنگ و سراسری در کشور برگزار می شود.

در این دوره از آزمون‌ها، ۱۹۶ هزار و ۴۸۷ نفر مهندس، یکهزار و ۱۹۷ نفر کاردان، یکهزار و ۲۶۶ نفر معمار تجربی، شرکت کرده‌اند.

این آزمون‌ها به روال سال‌های گذشته در هفت رشته مهندسی، ۶ رشته کاردانی و معماران تجربی برگزار می‌شود.

هفت رشته مهندسی شامل معماری صلاحیت‌های (نظارت، اجرا و طراحی)، عمران صلاحیت‌های (نظارت، محاسبات، اجرا)، تاسیسات برقی صلاحیت‌های (نظارت، طراحی، اجرا)، تاسیسات مکانیکی صلاحیت‌های (نظارت، طراحی و اجرا)، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک و آزمون‌های صلاحیت (طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان)، صلاحیت (ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی) است.

آزمون‌های ورود به حرفه کاردانی در تمامی رشته‌ها شامل؛ معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی و نقشه برداری به همراه آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی است.

آزمون‌ها در ۵۱ شهر و ۷۸ حوزه امتحانی در سه نوبت برگزار می‌شود که نوبت صبح و عصر آن در روز پنجشنبه ۴ دی در دو نوبت صبح در روز جمعه ۵ دی است.