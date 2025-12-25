مدیرعامل شرکت پارس‌ایزوتوپ گفت: توسعه تولید رادیودارو‌ها مانع از بروز بسیاری از اتفاقات ناگوار می‌شوند و خوشبختانه هر روز تولید رادیودارو‌های تشخیصی و درمانی در کشور هدفمندتر می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا داورپناه مدیرعامل شرکت پارس‌ایزوتوپ در حاشیه برگزاری نخستین همایش متخصصان پزشکی هسته‌ای، رادیوآنکولوژی، هماتولوژی و آنکولوژی کشور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: رادیودارو‌های تولید شده در کشور به متخصصان پزشکی هسته‌ای، متخصصان سرطان، رادیولوژیست‌ها و آنکولوژیست‌ها این امکان را می‌دهد که بتوانند تشخیص بهتر و دقیق‌تری از بیماری‌ها داشته باشند.

وی تصریح کرد: توسعه تولید رادیودارو‌ها مانع از بروز بسیاری از اتفاقات ناگوار شده و خوشبختانه هر روز تولید رادیودارو‌های تشخیصی در کشور هدفمندتر می‌شود.

داورپناه با اشاره به برگزاری نخستین همایش متخصصان پزشکی هسته‌ای، رادیوآنکولوژی، هماتولوژی و آنکولوژی کشور توضیح داد: این همایش در اصل چند رشته‌ای است و این امکان را فراهم آورده تا متخصصان رشته‌های گوناگون بتوانند کنار یکدیگر قرار گیرند و تصمیمات درستی برای تشخیص و درمان بیماری سرطان بگیرند.

وی ادامه داد: اکنون شاهد تولید رادیودارو‌های درمانی هستیم و در این مسیر باید از فناوری‌های جدید بهره برد، زیرا با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌توان نسبت به تهیه یک بسته تشخیصی و درمانی کامل برای درمان سرطان اقدام کرد که کمک فراوانی به حوزه سلامت کشور محسوب می‌شود.

داورپناه خاطرنشان کرد: خوشبختانه اکنون در حوزه تولید رادیودارو‌ها از جایگاه بسیار خوبی در دنیا برخورداریم؛ همچنین با تلاش‌های انجام شده می‌توانیم مدعی شویم که در زمینه تولید رادیودارو‌های تشخیصی و درمانی با تکیه بر فناوری‌های روز دنیا توانسته‌ایم به رتبه جهانی خوبی دست یابیم.

وی گفت: تلاش می‌کنیم با همکاری دانشگاه‌های علوم پزشکی بتوانیم حداقل سالانه یک محصول جدید ارایه کنیم.

خوشبختانه تاکنون ۷۳ رادیو دارو را با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو تولید و عرضه کرده‌ایم که این رادیودارو‌ها در بیش از ۲۴۵ مرکز درمانی پزشکی هسته‌ای کشور عرضه می‌شود.

وی تاکید کرد: در نظر داریم سال آینده و همزمان با ۲۰ فروردین ۱۴۰۵؛ سالروز فناوری هسته‌ای از محصولات جدید حوزه رادیودارو‌ها رونمایی کنیم. امیدواریم در حوزه پزشکی هسته‌ای و رادیودارو‌های تشخیصی و درمان به موفقیت‌های بیشتری دست یابیم.

مدیرعامل شرکت پارس‌ایزوتوپ درباره گستره استفاده از رادیودارو‌ها در کشور توضیح داد: بیشتر موارد استفاده از رادیودارو‌ها در زمینه بیماری‌های قلبی و عروقی است به‌طوری که با استفاده از این فناوری حداقل سالانه ۵۰۰ هزار اسکن قلب در کشور انجام می‌شود؛ همچنین برای تشخیص بیماری‌های مغزی، کلیوی، ریوی از این فناوری بهره‌می‌بریم. بخش دیگر استفاده از رادیودارو‌ها مربوط به تشخیص و درمان سرطان است.

وی اضافه کرد: محصولات ما همچنین در تشخیص آلزایمر، پارکینسون، سرطان سینه، درمان و تشخیص برخی از سرطان‌ها کاربرد دارند.