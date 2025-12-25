پخش زنده
امروز: -
سخنگوی پلیس از نجات بیش از ۱۶۰۰ اتباع غیر مجاز که در جریان بارش برف و یخبندان هفته گذشته در مرز تایباد دچار سرمازدگی شده بودند، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار منتظرالمهدی گفت: مرزبانان هنگ مرزی تایباد با بهرهگیری از تجهیزات نوین پایش و مراقبت مرزی، در اجرای عملیاتهای منسجم در جریان بارش برف و یخبندان هفته گذشته بیش از هزار و ۶۰۰ متجاوز مرزی افغانستانی را که به علت شرایط دشوار جوی دچار سرما زدگی شده و در معرض مرگ حتمی بودند، نجات دادند.
وی افزود: مرزبانان در فرماندهی مرزبانی خراسان رضوی بر اساس پیشبینی های هواشناسی نسبت به صدور هشدارهای جدی در زمینه خطرات عبور غیرقانونی و آگاهسازی مسئولین کشور مقابل در این زمینه اقدام کردند.
سردار منتظر المهدی به اتباع کشور همسایه توصیه کرد که برای ورود به ایران از فرایندهای مجاز صدور مجوز و مسیرهای قانونی اقدام کنند.