به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ تیم فوتسال دلسوختگان اهل بیت قم که در گروه سوم لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور حضور دارد، در هفته دهم این رقابت‌ها به مصاف تیم عمران بتن اکباتان همدان می‌رود.

این بازی ساعت ۱۶ فردا در سالن ۲ هزار نفری مجموعه ورزشی شهید تهران برگزار می‌شود.

بازی رفت دو تیم با نتیجه تساوی ۲ - ۲ به پایان رسید.

دلسوختگان در حال حاضر با ۲۰ امتیاز صدرنشین گروه سوم لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور است و عمران بتن همدان هم با ۹ امتیاز در رده ششم جدول ۸ تیمی این گروه قرار دارد.