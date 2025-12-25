پخش زنده
نهادهای ضدانحصار اروپا و ایتالیا درباره حفظ رقابت در بازار هوش مصنوعی به واتساپ هشدار دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از رویترز، نهاد ضدانحصار ایتالیا به شرکت متا، مالک واتساپ، دستور داده اجرای شرایط و قوانین جدیدی را که میتواند چتباتهای هوش مصنوعی رقیب را از این پیامرسان حذف یا محدود کند، بهطور موقت متوقف کند. این دستور در حالی صادر شده که مقامات ایتالیایی در حال بررسی متا به اتهام سوءاستفاده از موقعیت مسلط خود در بازار هستند؛ موقعیتی که بهدلیل گستردگی استفاده از واتساپ، به این شرکت قدرت زیادی در تعیین قواعد بازار میدهد.
ماجرا از آنجا آغاز شد که متا قوانین تازهای را برای واتساپ، بهویژه در بخش خدمات تجاری، معرفی کرد که عملاً شرایطی ایجاد میکرد تا فقط هوش مصنوعی اختصاصی این شرکت، موسوم به «Meta AI»، بتواند بهطور کامل در واتساپ فعال باشد. به گفته نهاد ناظر ایتالیا، این شرایط باعث میشود چتباتهای هوش مصنوعی شرکتهای دیگر امکان حضور یا رقابت واقعی در این پلتفرم را از دست بدهند و بازار به نفع متا بسته شود.
نهاد ضدانحصار ایتالیا اعلام کرده، چنین رفتاری میتواند دسترسی رقبا به بازار، میزان نوآوری و توسعه فنی در حوزه خدمات هوش مصنوعی را محدود کند و در نهایت به زیان مصرفکنندگان تمام شود. از نگاه این نهاد، وقتی یک شرکت صاحب پلتفرمی بسیار بزرگ و فراگیر مانند واتساپ است، حق ندارد از این قدرت برای کنار زدن رقبا و تحمیل خدمات خود به کاربران استفاده کند.
بر همین اساس، مقامهای ایتالیایی بهعنوان اقدامی فوری دستور دادهاند متا تا پایان تحقیقات، این شرایط قراردادی را اجرا نکند. این تصمیم به معنای صدور حکم نهایی نیست، بلکه تلاشی است برای جلوگیری از آسیب احتمالی به رقابت در بازار در طول روند بررسی پرونده.
متا در واکنش به این تصمیم آن را اساساً اشتباه خوانده و اعلام کرده ظهور چتباتهای هوش مصنوعی فشار زیادی بر زیرساختهای واتساپ وارد کرده؛ زیرساختهایی که از ابتدا برای چنین کاربردهایی طراحی نشده بودند. این شرکت همچنین گفته است که به تصمیم نهاد ناظر ایتالیا اعتراض خواهد کرد.
این پرونده بخشی از رویکرد سختگیرانهتر اروپا در برابر شرکتهای بزرگ فناوری به شمار میرود که هدف آن جلوگیری از انحصار و حفظ رقابت در بازارهای نوظهور، از جمله بازار هوش مصنوعی است، رویکردی که با واکنش منفی شرکتهای بزرگ فناوری آمریکایی روبهرو شده و حتی انتقادهایی را از سوی دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به دنبال داشته است.
همزمان با ایتالیا، نهادهای ضدانحصار اتحادیه اروپا نیز تحقیق مشابهی را علیه متا آغاز کردهاند و مقامهای ایتالیایی اعلام کردهاند که در این پرونده با کمیسیون اروپا هماهنگ عمل میکنند.
اهمیت این موضوع فراتر از یک اختلاف حقوقی میان متا و نهادهای نظارتی است، زیرا نتیجه آن میتواند تعیین کند که در آینده، کاربران و کسبوکارها در پلتفرمهایی مانند واتساپ تا چه حد حق انتخاب میان خدمات مختلف هوش مصنوعی خواهند داشت یا اینکه این فضا در اختیار یک شرکت و یک فناوری خاص باقی خواهد ماند.