به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این نشست، کلیات بودجه و شیوه برگزاری جلسات به بحث گذاشته شد و رئیس مجلس بر ضرورت کار کارشناسی و دقت نظر و برگزاری جلسات منظم با مشارکت همه اعضا تاکید کرد.

رئیس جمهور روز سه شنبه ۲ آذرماه، بودجه ۱۴۰۵ کل کشور را به مجلس تقدیم کرد و نمایندگان از همان روز با تشکیل اولین جلسه کمیسیون تلفیق و انتخاب هیئت رئیسه آن، کار خود را آغاز کردند.

بنابر گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس جمهور در هفته آتی با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات بودجه را تبیین خواهد کرد.