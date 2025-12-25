پخش زنده
استاندار گیلان در دیدار با مدیرعامل سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بر ضرورت توسعه مسکن و اشتغال در گیلان با بهرهگیری از اراضی بلا استفاده تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، استاندار در دیدار با مدیرعامل سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با تأکید بر ضرورت مدیریت بهینه داراییهای عمومی گفت: ساماندهی، تعیین تکلیف و بهرهبرداری هدفمند از املاک و اراضی بلااستفاده میتواند نقش مؤثری در توسعه مسکن، ایجاد اشتغال پایدار و شتاببخشی به روند توسعه اقتصادی، اجتماعی و عمرانی استان داشته باشد.
هادی حقشناس با اشاره به ظرفیتها و امکانات موجود در حوزه اموال و املاک، بر لزوم استفاده حداکثری از داراییها و اراضی در اختیار نهادها، بهویژه ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، در راستای توسعه استان تأکید کرد.
وی با بیان اینکه بخشی از ظرفیتهای مغفولمانده گیلان در حوزه اراضی و املاک دولتی نهفته است، افزود: ساماندهی و تعیین تکلیف این املاک میتواند بهعنوان یک پیشران مهم در مسیر توسعه مسکن، رونق اقتصادی، تقویت زیرساختهای عمرانی و ارتقای شاخصهای اجتماعی استان عمل کند.
استاندار گیلان با اشاره به اولویتهای استان در حوزههای زیرساختی افزود: در شرایط کنونی، استفاده بهینه و هدفمند از اراضی بلااستفاده میتواند زمینهساز اجرای پروژههای اثرگذار در حوزه مسکن، سرمایهگذاری، گردشگری و ایجاد اشتغال پایدار شود و منافع عمومی مردم را تأمین کند.
هادی حقشناس با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلابی تصریح کرد: استانداری گیلان آمادگی دارد با ایجاد سازوکارهای مشترک، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع اجرایی، زمینه بهرهبرداری هرچه سریعتر از املاک و اراضی بلااستفاده را فراهم کند.
وی توسعه متوازن شهرستانهای استان را یکی از رویکردهای اصلی مدیریت استان دانست و خاطرنشان کرد: توزیع عادلانه امکانات و استفاده هدفمند از ظرفیت املاک و اراضی در مناطق کمتر برخوردار میتواند نقش مهمی در کاهش فاصله توسعهای، ایجاد فرصتهای شغلی و ارتقای کیفیت زندگی مردم ایفا کند.
استاندار گیلان با اشاره به وجود پروژههای بلاتکلیف در استان اظهار کرد: پروژههای رهاشده و بلاتکلیف علاوه بر تحمیل هزینه، موجب اتلاف سرمایههای عمومی میشوند و ضروری است با همکاری مشترک میان استانداری، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر دستگاههای ذیربط، موانع حقوقی و اجرایی این پروژهها بهویژه مجتمع آدینه هرچه سریعتر برطرف و زمینه بهرهبرداری مناسب از آنها فراهم شود.
هادی حقشناس همچنین بر تداوم تعامل، برگزاری جلسات کارشناسی مشترک و پیگیری مستمر مصوبات تأکید کرد و گفت: با برنامهریزی منسجم و همکاری نزدیک میان دستگاهها میتوان از ظرفیتهای موجود به بهترین شکل در جهت تحقق اهداف توسعهای استان گیلان بهره گرفت.
در این دیدار، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان امام (ره) نیز با تشریح اقدامات و برنامههای این سازمان، آمادگی مجموعه متبوع خود را برای همکاری با استانداری گیلان در مسیر توسعه متوازن، استفاده بهینه از اراضی و اجرای پروژههای اولویتدار استان اعلام کرد.