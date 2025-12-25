به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سردار ملکی گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا در ۷۲ ساعت گذشته، ۷۷ دستگاه خودرو شوتی حامل انواع کالای فاقد مجوز توقیف و ۱۱۰ راننده و سرنشین قاچاقچی که در این زمینه فعالیت داشتند نیز دستگیر شدند.

وی افزود: برابر نظر کارشناسان ارزش اموال مکشوفه ۱۷۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

سردار ملکی با بیان اینکه تمرکز پلیس بر قاچاق سوخت و احشام است گفت: در این طرح سه روزه، در مجموع ۱۸۲ هزار لیتر سوخت و ۴۹۶ راس گوسفند و گاو فاقد مجوز نیز کشف شده است.

فرمانده انتظامی فارس گفت: پرونده متهمان دستگیر شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.