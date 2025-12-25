پخش زنده
محمدحسن حبیبی پدیده ۱۷ ساله تنیسرویمیز استان قم راهی انتخابی تیم ملی بزرگسالان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ محمدحسن حبیبی، با نمایش فوقالعاده خود در دور دوم مسابقات دسته برتر بزرگسالان کشور، برای نخستین بار در تاریخ ورزش قم، جواز حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان را به دست آورد.
رقابتهای دور دوم دسته برتر بزرگسالان آقایان کشور که از ۱ تا ۳ دیم ۱۴۰۴ در مجموعه ورزشی انقلاب تهران و آکادمی تنیسرویمیز امیر احتشامزاده برگزار شد، صحنه ثبت یک افتخار تاریخی برای ورزش قم بود.
این تنیسور قمی با کسب ۲۵ امتیاز و ۱۰ پیروزی ارزشمند، در جایگاه ششم جدول دور دوم مسابقات ایستاد و در مجموع دو دور مسابقات، به جایگاه هفتم رسید و نخستین ورزشکار قمی شد که به رقابتهای انتخابی تیم ملی بزرگسالان راه پیدا میکند.