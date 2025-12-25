به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان گفت: این حادثه ساعت ۱۰:۵۵ امروز در کیلومتر ۵ محور فردوس ـ سرایان رخ داد که در آن، یک دستگاه پژو ۴۰۵ مشکی که از مازندران به سمت زابل در حال حرکت بود، با یک دستگاه پژو ۴۰۵ نقره‌ای بومی که از آیسک به فردوس تردد می‌کرد، برخورد کرد.

سرهنگ کاظمی افزود: بر اثر این حادثه سه نفر مصدوم و یک نفر، مادر باردار، جان خود را از دست داد.

وی علت حادثه را بی‌مبالاتی راننده پژو ۴۰۵ مشکی و سبقت غیرمجاز اعلام کرد.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان فردوس نیز اعلام کرد: پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، بلافاصله آمبولانس‌های پایگاه‌های فردوس، اسلامیه، باغستان و آیسک به محل اعزام شدند. در این حادثه، مادر باردار دچار جراحات شدید شد که با وجود انجام اقدامات درمانی اولیه، انتقال فوری به بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس و انجام عمل سزارین اورژانسی، متأسفانه مادر و نوزاد به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش، سه مصدوم دیگر حادثه پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی برای ادامه درمان به بیمارستان شهید دکتر چمران فردوس منتقل شدند.