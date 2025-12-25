

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ مدیرکل موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مراسم تحویل این کاخ در کلاردشت گفت: تحویل کاخ تاریخی اجابیت از سوی اداره‌کل موزه‌ها برنامه‌ریزی شده است و این کاخ، که از نظر معماری یکی از بنا‌های بی‌نظیر به‌شمار می‌رود، به یک موزه باستان‌شناسی تبدیل می‌شود.

لیلا خسروی افزود: اصل موضوع بر این است که این کاخ به‌عنوان موزه باستان‌شناسی شهر کلاردشت مورد استفاده قرار گیرد و در این مسیر در کنار همه عزیزان و مسئولان حضور خواهیم داشت.

او با بیان اینکه بنای کاخ در وضعیت نسبتاً سالمی قرار دارد و شرایط کلی آن مناسب است، ادامه داد: هدف ما این است که در آینده نزدیک بتوانیم این مجموعه را به یک موزه باستان‌شناسی برای شهرستان تبدیل کنیم؛ موزه‌ای که با محتوایی متناسب با فرهنگ و تمدن این بخش از استان مازندران طراحی شود و بتواند هویت تاریخی منطقه را به‌درستی به نمایش بگذارد.

مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی نیز در این مراسم گفت: انتقال این کاخ به همکاری میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور و نهاد ریاست جمهوری و پیشنهاد وزارت و حمایت رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری به نتیجه رسید.

سعید خال با قدردانی از همراهی مسئولان افزود: نگاه وزارت میراث‌فرهنگی و گردشگری بر این است که چنین مکان‌هایی به موزه تبدیل شوند تا بتوانند تاریخ مازندران، تمدن و فرهنگ غنی این خطه را به‌درستی به نمایش بگذارند.

مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراث‌فرهنگی ادامه داد: با بازگشایی این موزه، مردم مازندران، اهالی کلاردشت و گردشگرانی که از نقاط مختلف کشور و جهان به این منطقه سفر می‌کنند، می‌توانند از موزه تاریخ تمدن بازدید کرده و با پیشینه ارزشمند این منطقه آشنا شوند.