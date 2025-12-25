تبدیل یکی از قصرهای پهلوی به موزه باستانشناسی
کاخ تاریخی اجابیت کلاردشت که یکی از قصرهای به جا مانده از دوره پهلوی در مازندران است به موزه باستانشناسی تبدیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مدیرکل موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در مراسم تحویل این کاخ در کلاردشت گفت: تحویل کاخ تاریخی اجابیت از سوی ادارهکل موزهها برنامهریزی شده است و این کاخ، که از نظر معماری یکی از بناهای بینظیر بهشمار میرود، به یک موزه باستانشناسی تبدیل میشود.
لیلا خسروی افزود: اصل موضوع بر این است که این کاخ بهعنوان موزه باستانشناسی شهر کلاردشت مورد استفاده قرار گیرد و در این مسیر در کنار همه عزیزان و مسئولان حضور خواهیم داشت.
او با بیان اینکه بنای کاخ در وضعیت نسبتاً سالمی قرار دارد و شرایط کلی آن مناسب است، ادامه داد: هدف ما این است که در آینده نزدیک بتوانیم این مجموعه را به یک موزه باستانشناسی برای شهرستان تبدیل کنیم؛ موزهای که با محتوایی متناسب با فرهنگ و تمدن این بخش از استان مازندران طراحی شود و بتواند هویت تاریخی منطقه را بهدرستی به نمایش بگذارد.
مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز در این مراسم گفت: انتقال این کاخ به همکاری میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور و نهاد ریاست جمهوری و پیشنهاد وزارت و حمایت رئیس جمهور و نهاد ریاست جمهوری به نتیجه رسید.
سعید خال با قدردانی از همراهی مسئولان افزود: نگاه وزارت میراثفرهنگی و گردشگری بر این است که چنین مکانهایی به موزه تبدیل شوند تا بتوانند تاریخ مازندران، تمدن و فرهنگ غنی این خطه را بهدرستی به نمایش بگذارند.
مدیرکل پشتیبانی و رفاه وزارت میراثفرهنگی ادامه داد: با بازگشایی این موزه، مردم مازندران، اهالی کلاردشت و گردشگرانی که از نقاط مختلف کشور و جهان به این منطقه سفر میکنند، میتوانند از موزه تاریخ تمدن بازدید کرده و با پیشینه ارزشمند این منطقه آشنا شوند.