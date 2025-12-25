به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در کنگره حاج مصطفی خان سورتیچ گفت: در طول تاریخ سرداران و علمای بزرگی داشتیم که در مقابل جریان های انحرافی و حرکت های استعمارگرانه ایستادند و جان خود را تقدیم کردند.

حجت الاسلام خسروپناه افزود: حاج مصطفی خان سورتچ یکی از سردارانی بود که با برادرش در قیام و مبارزه با فرقه بابیه شرکت کرد، که بعد شهادت برادرش به مبارزه ادامه داد.

وی گفت: او انسانی متشرع، مقید، اهل نماز شب، اهل علم و اندیشه و تفکر بود و در عین حال متمول و خیری هم بود که مدرسه علمیه ‌ مسجد ساخت، او انسانی بود که در مقابل بابیت که به مازندران حمله کرده بودند و استعمار آن زمان مثل انگلستان هم حامی علی محمد باب رهبر فرقه بابیت بودند، قیام کرد و با مبارزه همه جانبه این فتنه را خاموش کردند.



رییس دانشگاه آزاد مازندران نیز گفت: به این همایش که هم به شورش بابیه و هم به شخصیت حاج مصطفی خان سورتچ می پردازد، ۶۰ مقاله ارسال شده که ۲۴ مقاله پذیرفته شده است.

عبدالرضا بابایی افزود: محوریت همایش آشناشدن نسل جدید مخصوصا دانشجویان به مشاهیر دین و کسانی که در راستای دفاع از کشور و مملکت تلاش کردند بود.

وی گفت: سال گذشته مراسم بزرگداشت مرحوم سعید العلمای مازندرانی و امسال همایشی با محوریت شخصیت حاج مصطفی خان سورتیچ برگزار شد.

بابایی افزود: او شخصیتی مبارز، متدین و از بزرگان مازندران بود که زمانیکه شورش بابیه در استان اتفاق می افتد، ابتدا برادر ایشان به تقابل پرداخت و شهید شد، سپس خود حاج مصطفی خان وارد عمل می شود و با قشون خود به تقابل با فرقه بابیه می پردازد.

رییس دانشگاه آزاد مازندران گفت : مبارزه حاج مصطفی خان علیه بابیه نقطه عطف تاریخی در مازندران است و اگر فعالیت های او و امثال سعید العلما نبود، چه بسا فرقه های انحرافی مثل بابیت و بهاییت فراگیر می شد.

مصطفی خان سورتیچ اهل ساری در دوره قاجار زندگی می‌کرد و در غائلهٔ سرکوبی بابیان در جنگ قلعه طبرسی نقش بسزایی داشت

او در کنار دارا بودن قدرت و نفوذ بسیار بالای سیاسی، انسانی وارسته بود و در سال ۱۲۷۳ هجری قمری مسجدی بزرگ و حوزه علمیه حاج مصطفی خان را در ساری بنیاد نهاد که همچنان استفاده می‌شود