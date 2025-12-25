پخش زنده
کتاب «ای وای، باز هم کتاب!» منتشر شد، کتابی که خواندن آن به متولیان تربیت فرهنگی توصیه میشود تا کودکان را به سمت خواندن کتاب سوق دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برای کتابخوان کردن بچهها، باید دیدگاههای آنها درباره کتاب را هم واکاوی کرد. حتی امروز خیلی از مطالعات و آموزههای جدیدی که دغدغه کتابخوان کردن کودکان و نوجوانان را دارند، معتقدند که حتی کتابهای این قشر را هم باید خود کودکان و نوجوانان بنویسند؛ چرا که آنها جهان خود را بهتر میشناسند و خود میتوانند روایتگر دغدغهها و مسائل مهم زندگی خود باشند.
اما همین صرف کتاب خواندن نیز چالشهایی دارد؛ چرا که در جهان امروز که فضای مجازی به شکل گسترده در زندگی کودکان و نوجوانان وجود دارد و شکل زندگی آنها تفاوت فراوانی با نسلهای گذشته کرده است، باید بدانیم که کتابها را چگونه به بچهها معرفی کنیم، از آنها چه بخواهیم و چگونه آنها را با مطالعه کردن آشتی بدهیم.
اصلاً نیاز بچهها درباره کتاب خواندن چیست؟ چه کتابهایی را میپسندند؟ و آیا میتوان درباره همه بچهها یک نسخه واحد پیچید؟ و یک سوال مهمتر: چگونه میتوان به این شناخت از کودکان دست پیدا کرد تا بهترین انتخاب را برای آنان داشت؟ اینها همه دغدغههایی است که در کتاب «ای وای، باز هم کتاب!» مطرح شده است؛ کتابی که به شکل خلاقانه سراغ بچههای مختلفی رفته و با آنها درباره کتاب گفتوگو کرده است.
پاسخهای آنها متفاوت است؛ برخی از آنها خانوادههایی دارند که خودشان کتاب نمیخوانند، اما آنها را به کتاب خواندن تشویق میکنند. بچههایی گفتهاند که از اینکه به دیگران بگویند کتابخوان هستند خجالت میکشند. بعضی گفتهاند از انتخاب بین کتاب و کامپیوتر اذیت میشوند، بعضی هم گفتهاند که ادبیات کلاسیک را دوست ندارند و نظراتی دیگر که شنیدنشان باعث میشود خانوادهها و فعالان حوزه کودک و نوجوان راحتتر و با آگاهی و شناخت بیشتری بتوانند در راستای کتابخوانکردن کودکان و نوجوانان گام بردارند.
خواندن این کتاب به کسانی که متولی تربیت فرهنگی هستند بسیار توصیه میشود؛ چرا که در انتخاب آنها برای گزینش کتابهای مناسب و نحوه مواجهه با کودکانی که میخواهند آنها را به سمت مطالعه سوق بدهند، بسیار تاثیرات مثبتی خواهد گذاشت. کتاب «ای وای، باز هم کتاب!» را مینه سویسال نوشته و نسیم یوسفیان آن را به زبان فارسی برگردانده است. انتشارات سفیر اردهال نیز که حق نشر آن را خریداری کرده، این کتاب را به بهای ۱۵۰ هزار تومان در دسترس علاقهمندان قرار داده است.