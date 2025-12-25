به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان ، درهفته هشتم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران ؛تیم فولاد سیرجان در ست‌های اول و دوم این دیدار که بسیار پایاپای پیش رفت با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید تا در ست شماری دو بر صفر از پیکان پیش بیفتد.

تیم فولاد سیرجان در ست سوم هم ۲۵ بر ۱۴ پیکان را شکست داد تا در نهایت سه بر صفر فاتح این میدان شود و به هشتمین پیروزی پیاپی خود دست یابد.

جدال دو تیم کویری ایران در سالن ۹ دی رفسنجان یکی دیگر از دیدار‌های هفته هشتم سوپر لیگ مردان ایران بود که مسعود ذوقی و علی اصغر حاجی کاظمی نظارت آن را برعهده داشتند.

شهداب یزد در ست‌های اول تا سوم این دیدار به ترتیب با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۶ بر ۲۴ میزبان خود را از پیش رو برداشت تا هفتمین برد خود را به دست آورد و با ۲۲ امتیاز در رتبه دوم جدول باقی ماند.

این مسابقه که ۹۳ دقیقه طول کشید و ۸۰۰ تماشاگر داشت، با حاشیه‌هایی همراه بود که سه کارت زرد و قرمز و یک اخراجی از ست داشت.

جاوید اسماعیل زاده از مس کارت قرمز گرفت، ناصر رحیمی خواه از مس کارت زرد دریافت کرد، سید محمد موسوی از شهداب کارت قرمز گرفت و اکبر خداوردی کمک مربی مس هم در ست دوم اخراج شد.

نتایج کامل بازی‌ها به قرار زیر است:

پیکان تهران صفر – فولاد سیرجان ایرانیان ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۱۹ بر ۲۵ و ۱۴ بر ۲۵)

طبیعت اسلامشهر ۲ – سایپا تهران ۳ (۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳، ۱۹ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۳ بر ۱۵)

رازین پلیمر صفر – صنعتگران امید ۳ (۱۹ بر ۲۵، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۱ بر ۲۵)

چادرملو اردکان ۳ – شهرداری ارومیه یک (۱۹ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۸)

مهرگان نور ۳ – پاس گرگان ۲ (۲۰ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷، ۱۸ بر ۲۵، ۲۶ بر ۲۴ و ۱۵ بر ۱۲)

مس رفسنجان صفر – شهداب یزد ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۳ بر ۲۵ و ۲۴ بر ۲۶)

فولاد مبارکه سپاهان ۳ – استقلال گنبد یک (۲۵ بر ۲۷، ۲۹ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۹ بر ۲۷)

جدول لیگ برتر مردان در پایان هفته هشتم بدین شکل است:

۱. فولاد سیرجان ایرانیان هشت برد و ۲۳ امتیاز

۲. شهداب یزد هفت برد و ۲۲ امتیاز

۳. فولاد مبارکه سپاهان ۶ برد و ۱۸ امتیاز

۴. چادرملو اردکان ۶ برد و ۱۷ امتیاز

۵. شهرداری ارومیه پنج برد و ۱۵ امتیاز

۶. پیکان تهران پنج برد و ۱۵ امتیاز

۷. صنعتگران امید ۴ برد و ۱۳ امتیاز

۸. مهرگان نور ۳ برد و ۹ امتیاز

۹. طبیعت سه برد و ۸ امتیاز

۱۰. پاس گرگان دو برد و ۹ امتیاز

۱۱. رازین پلیمر دو برد و ۷ امتیاز

۱۲. سایپا تهران دو برد و ۵ امتیاز

۱۳. استقلال گنبد دو برد و ۵ امتیاز

۱۴. مس رفسنجان یک برد و دو امتیاز

هفته نهم این مسابقات یکشنبه هفتم دی در شهر‌های سیرجان، تهران، ورامین، گرگان، یزد، اصفهان و گنبد پیگیری خواهد شد.