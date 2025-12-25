به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سعید شاهرخی در بازدید از سایت جدید سپاه حضرت ابالفضل لرستان گفت: این سایت در ۱۴ هکتار و ۲۰ هزار مترمربع ساخته شده و بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که قرار است به زودی مجموعه پادگان امام حسین در این سایت مستقر شود.

وی با اشاره به اینکه ساخت این سایت از نظر شرایط انجام مأموریت‌های سپاه یکی از ضرورت‌های استان بود، افزود: اکنون با توجه به ثبت مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم آباد و وجود پادگان امام حسین در این محدوده، جابه‌جایی پادگان امری ضروری است که با تلاش‌ها و همکاری‌های سپاه استان و پیشرفت بسیار مطلوب سایت جدید سپاه، این امر به زودی محقق می‌شود.

استاندار گفت: این جابجایی گام مهمی برای توسعه گردشگری و کاهش ترافیک در مرکز استان خواهد بود که به همت فرمانده و مجموعه سپاه استان قبل از پایان امسال انجام می‌شود.

شاهرخی ادامه داد: محوطه پادگان امام حسین با توجه به گفت‌و‌گو‌هایی که با وزیر میراث فرهنگی داشتیم ضمن توجه ویژه به وجود قدمگاه شهدا و یادمان‌های دفاع مقدس، طبق طرح توسعه گردشگری در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

سردار باقری، فرمانده سپاه حضرت اباالفضل استان هم در این بازدید با قدردانی از تلاش‌های استاندار لرستان گفت: بخش عمده‌ای از پیگیری‌ها برای جابجایی پادگان امام حسین و احداث سایت جدید سپاه در دوره مدیریت آقای شاهرخی انجام شده که امیدواریم در آینده نیز شاهد اتفاقات مثبتی برای پاسخگویی به مطالبات مردم و توسعه استان باشیم.