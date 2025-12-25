به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: در جلسه مشترک سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری اصفهان با رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و عقد قرارداد مشترک بین این دو سازمان منعقد شد.

مجتبی حق شناس افزود: باغ ایران‌زاد در مساحتی حدود ۵۰ هزار متر مربع در محدوده منطقه ۱۳ اصفهان با هدف ارزش‌گذاری گونه‌های بومی ایران احداث می‌شود.

بگفته وی در باغ ایران‌زاد یا اندمیک حدود ۴۰۰ گونه گیاهی بومی ایران به‌ویژه گونه‌های استان جمع‌آوری و با تکنیک‌های طراحی جلوه‌های بصری زیبایی ایجاد می‌کند ..

حق شناس با بیان اینکه این باغ شامل بخش‌های اصفهان‌زاد، زاگرس‌زاد، گیاهان مرتعی، گیاهان گوشتی، گیاهان مناطق بیابانی و شن‌زار‌ها وگیاهان اکبری است گفت: تأمین آب این باغ با استفاده ازتصفیه با استاندارد‌های جهانی آب‌های نامتعارف است که آن نیز در قالب تفاهم‌نامه‌ای مجزا دردست اقدام است.