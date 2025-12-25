پخش زنده
امروز: -
مدیر پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی از تزریق بیش از ۱۴ میلیارد مترمکعب گاز شیرین به شبکه سراسری در ۹ ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محسن عطارزاده بر آمادگی کامل این پالایشگاه برای تأمین پایدار گاز در فصل زمستان تأکید کرد.
وی گفت: پالایشگاه دوم پارس جنوبی در ۹ ماهه نخست سال جاری موفق شده است بیش از ۱۴ میلیارد و ۴۸۸ میلیون مترمکعب گاز شیرین به خط سراسری تزریق کند؛ عملکردی قابل توجه که نقش مهمی در پایداری شبکه گاز کشور و تأمین نیاز مصرفکنندگان در بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی ایفا میکند.
عطارزاده با اشاره به اتکای کامل این پالایشگاه به توان داخلی اظهار داشت: استفاده صددرصدی از کالاهای ساخت داخل، همکاری گسترده با شرکتهای دانشبنیان و بهرهگیری از دانش بومی، موجب افزایش قابلیت اطمینان واحدهای فرآیندی و آمادگی حداکثری پالایشگاه برای تولید پایدار گاز، بهویژه در فصل سرد سال شده است.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف گاز در ماههای سرد افزود: همراهی مصرفکنندگان، بهویژه در بخشهای خانگی و تجاری، نقش تعیینکنندهای در پایداری شبکه گاز کشور دارد و در این مسیر، پالایشگاههای سیزدهگانه پارس جنوبی با حداکثر توان و آمادگی کامل در حال فعالیت هستند.
عطارزاده با اشاره به اقدامات فنی و عملیاتی انجامشده در این پالایشگاه گفت: اجرای بهموقع و باکیفیت تعمیرات اساسی، هماهنگی مؤثر میان واحدهای عملیاتی و بهرهگیری از طرحهای نوآورانه و هوشمندسازی، شرایط لازم برای تولید حداکثری و پایدار گاز در فصل زمستان را بهطور کامل فراهم کرده است.