به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مهدی جمالی نژاد در این پیام گفت: با کمال مسرت و تقدیم بهترین آرزوها، فرا رسیدن سالروز فرخنده میلاد حضرت عیسی مسیح (ع)، پیام آور صلح و مودت و نماد مهر و رحمت را به عموم پیروان راستین آن پیامبر بزرگ الهی به ویژه هم استانی‌های محترم مسیحی و ارامنه دین باور، تبریک و تهنیت می‌گویم.

استان اصفهان به عنوان نماد تاریخ کهن و تمدن غنی ایران زمین و مهد هنر و فرهنگ متعالی، همواره نمادی از همزیستی مسالمت آمیز، وحدت و همبستگی میان ادیان الهی بوده است؛ لذا سالی سرشار است صلح و پیشرفت، عزت و سربلندی، شادکامی معنوی و عدالت همراه با برکت و شادی برای همه شما عزیزان آرزومندم.

ارمنی‌های اصفهان و جنوب ایران بر اساس اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اقلیت‌های مذهبی شناخته شده کشور محسوب می‌شوند.