دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت آیت‌الله العظمی میلانی با رهبر معظم انقلاب

اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت آیت‌الله العظمی سید محمدهادی میلانی با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
عکاس :سایت رهبری
تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ - ۱۴:۱۱
برچسب ها: رهبری ، دیدار
