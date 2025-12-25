به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌رضا تکیه‌ای در اولین اجلاسیه شورای راهبری ستاد اعتکاف منطقه در دانشگاه کاشان از افزایش بیش از ۵۰ درصد معتکفان در مساجد کشور خبر داد و بر ضرورت برنامه‌ریزی هوشمندانه برای ارتقای کیفیت مراسم اعتکاف تأکید کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از یک و نیم میلیون نفر با حضور در ۱۲ هزار مسجد، در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کنند.

وی افزود: اعتکاف به‌عنوان یک «رویش انقلابی» در ایران اسلامی معرفی شد که از ابتدا تحت هدایت ولی‌امر مسلمین قرار داشته و امروز به یکی از جلوه‌های معنویت و اخلاق در جامعه تبدیل شده است.

حجت الاسلام و المسلمین تکیه‌ای و شعار اعتکاف امسال را «معنویت، اتحاد و استقامت» عنوان کرد و افزود: همزمان با ایام اعتکاف، برنامه‌هایی از جمله یادواره شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای اقتدار، پویش‌های قرآنی و اجرای اعمال عبادی ویژه از مساجد شاخص کشور به صورت زنده پخش می‌شود.