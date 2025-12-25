مدیر تعاون، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران از اجرای برنامه گسترده آموزش تخصصی و رایگان برای تعاونی‌ها خبر داد و گفت: تاکنون صد‌ها نفر از اعضا و مدیران تعاونی‌های استان تهران برای شرکت در دوره‌های تخصصی معرفی شده‌اند.



مدیر تعاون، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، از آغاز اجرای برنامه آموزشی تخصصی و رایگان برای تعاونی‌ها خبر داد که از ابتدای مهرماه سال جاری بر اساس حکم شماره ۴۴ سند توسعه بخش تعاون در کل کشور کلید خورده است.

وی اعلام کرد: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف است طبق این حکم، ۳۰ درصد ظرفیت آموزشی خود را به تعاونی‌ها اختصاص دهد و دوره‌های آموزشی ویژه را به‌صورت رایگان برای اعضای معرفی‌شده برگزار کند. سهم استان تهران نیز در این برنامه مشخص شده و تاکنون دو نوبت فهرست تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها برای برنامه‌ریزی آموزشی ارسال شده است.

مدیر تعاون، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران افزود: «فقط در این دو نوبت بیش از ۴۰۰ نفر از اعضا و مدیران تعاونی‌های استان تهران در حوزه‌های تخصصی مختلف در مسیر آموزش قرار گرفتند. دوره‌ها با هماهنگی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران برگزار شده و برنامه زمان‌بندی دوره‌ها به‌صورت مستمر دنبال می‌شود.»

صانعی همچنین به تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای اشاره کرد که در ۲۵ آبان ۱۴۰۴ میان اداره کل تعاون استان تهران و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران به امضا رسید و شامل تشکیل کارگروه تخصصی مشترک، تبادل اطلاعات ماهانه و ارائه ظرفیت‌های آموزشی به اداره کل تعاون است. اجرای عملی این تفاهم‌نامه از ابتدای مهرماه آغاز شده است.

او درباره معیار انتخاب و ثبت‌نام در دوره‌ها گفت: «اولویت با تعاونی‌ها و اتحادیه‌هایی است که بیشترین نیاز را دارند یا خود متقاضی آموزش‌اند. تاکنون ۶ اتحادیه و تعاونی در حوزه‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی به مراکز فنی‌وحرفه‌ای معرفی شده‌اند.»

صانعی با اشاره به نیازهای روزافزون تعاونی‌های نسل جدید در زمینه‌های دیجیتال و سکوهای اینترنتی، تأکید کرد: «برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تر و هدفمندتری برای این بخش در دست اجرا است تا آموزش‌ها به صورت تخصصی‌تر و متناسب با نیاز این تعاونی‌ها ارائه شود.»

فرآیند اجرا به این صورت است که اداره کل تعاون استان تهران پس از نیازسنجی با تعاونی‌های تحت پوشش ارتباط برقرار کرده و آنها را برای شرکت در دوره‌ها دعوت می‌کند، سپس اطلاعات به سازمان فنی‌وحرفه‌ای ارسال شده و برنامه‌ریزی برگزاری کلاس‌ها آغاز می‌شود.

مدیر تعاون، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تاکید کرد این برنامه آموزشی شامل تعاونی‌های کوچک، نوپا و کسب‌وکارهای اینترنتی تعاون‌محور نیز می‌شود.

وی درباره محتوای دوره‌ها اظهار داشت: «دوره‌ها کاملاً تخصصی و متناسب با اساسنامه و فعالیت هر تعاونی طراحی شده‌اند. علاوه بر مباحث تخصصی، آموزش‌هایی در زمینه قوانین و مقررات تعاون، نحوه برگزاری مجامع عمومی، صورت‌های مالی و شیوه مشارکت اعضا نیز ارائه می‌شود.»

صانعی در پایان یادآور شد: «طبق سند توسعه بخش تعاون، این آموزش‌ها به صورت رایگان برگزار می‌شوند و فهرست‌های جدید به صورت ماهانه ارسال می‌شود تا روند آموزش‌ها به طور مستمر ادامه یابد.»

هدف نهایی این طرح، ارتقای بهره‌وری و توانمندسازی تعاونی‌هاست تا با تجهیز به دانش و مهارت‌های لازم، کیفیت و بازدهی فعالیت‌های تعاونی‌ها افزایش یافته و مسیر رشد اقتصادی تسهیل شود. او این برنامه را «نقشه راه اختصاصی برای هر تعاونی» توصیف کرد که بر اساس نیازهای خاص هر تعاونی طراحی شده است.