معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه: با توجه به تجربه مذاکرات نافرجام، خنثی سازی تحریمها و تقویت زیرساختها باید در اولویت باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ کاظم غریبآبادی در همایش استادان سطوح عالی و درس خارج حوزه علمیه قم، با تبیین رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه دیپلماسی، گفت: مذاکره یک ابزار برای تحقق اهداف سیاست خارجی است و باید در کنار قدرت میدانی و نظامی بهکار گرفته شود.
وی با اشاره به تجربه مذاکرات هستهای و بدعهدی آمریکا، بر لزوم تمرکز همزمان بر خنثیسازی تحریمها و تقویت زیرساختهای داخلی تأکید کرد و گفت: ایران بدون اعتماد به دشمن، دیپلماسی را هوشمندانه و همراه با آمادگی کامل دفاعی دنبال کرده است.
غریبآبادی با بیان اینکه فناوری هستهای ایران کاملاً بومی است، افزود: این فناوری موجب ارتقای دقت و پیشرفت در سایر صنایع کشور شده و نقش مهمی در استقلال و امنیت ملی دارد.
در ادامه، عضو شورای عالی حوزههای علمیه، با بیان اینکه شکل جنگها تغییر کرده است، تصریح کرد: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی و اقتصادی، به جنگ نرم و رامسازی ملتها روی آورده و امروز جنگ اصلی، جنگ فرمان و حاکمیت است.
آیتالله محسن اراکی تأکید کرد: اساس مشکلات جوامع بشری نافرمانی از فرمان الهی است و فقه اسلامی ظرفیت ارائه راهکار در عرصههای سیاست، اقتصاد، فرهنگ و مدیریت را دارد.
وی با انتقاد از فاصله گرفتن برخی مدیران از مبانی دینی در عرصه حکمرانی، خواستار بهرهگیری جدیتر دولت و مجلس از ظرفیت فکری حوزههای علمیه شد و گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی و مدیریتی کشور ریشه در بیتوجهی به آموزههای دینی و فقهی دارد.