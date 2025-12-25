به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بخشدار ممبی با بیان اینکه عملیات اجرایی آسفالت در سطح شش هزار متر مربع از معابر روستای چهارراه چری آغاز شده است گفت: اعتبارات مورد نیاز این طرح از محل اعتبارات نفت تأمین شده و اجرای طرح توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در حال انجام است.

سید جواد دادمهر ضمن قدردانی از تعامل و همکاری اهالی روستا در روند اجرای طرح، افزود: مشارکت مردم و شکیبایی در طول اجرای طرح، نقش مهمی در تحقق این طرح داشته است.