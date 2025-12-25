پخش زنده
امام جمعه کاشان: اعتکاف مظهر معنویت و اخلاق است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولیفقیه در منطقه و امامجمعه کاشان در اولین اجلاسیه ستاد اعتکاف منطقه کاشان در دانشگاه کاشان با بیان اینکه اعتکاف مظهر معنویت و اخلاق است گفت: این سنت دینی، زمینه دوری از دغدغههای روزمره و پرداختن به امور معنوی و اخلاقی را فراهم میکند و میتواند تأثیر مثبتی بر زندگی فردی و اجتماعی داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمین سید سعید حسینی بر لزوم برنامهریزی جامع برای اعتکاف تاکید کرد و گفت: اعتکاف باید سه ویژگی اساسی داشته باشد «صحیح، مقبول و کامل»، رسیدن به عبادت کامل نیازمند انقطاع از دنیا و بهرهگیری از استغفار و توجه به خداوند است.
امام جمعه کاشان از برگزارکنندگان اعتکاف خواست در طراحی برنامهها، به ایجاد آرامش و سکوت معنوی برای معتکفان توجه کنند و از برنامههای فشرده و سنگین پرهیز شود تا روح خلوت و حضور قلب در فضای اعتکاف حفظ شود.