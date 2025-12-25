مدیرکل حفاظت محیط‌زیست چهارمحال و بختیاری ازعلوفه رسانی به حیات وحش در استان خبر داد.

علوفه رسانی به حیات وحش در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محسن کریمی گفت: در پی بارش برف و سرمای شدید به حیات وحش منطقه حفاظت شده شیدا در شهرستان بن علوفه رسانی شد.

محسن کریمی افزود: علوفه‌رسانی به حیات وحش، نوعی فعالیتِ مداخله‌ای است که به نفع حیات‌وحش و زیستگاه آن نیست؛ اما با ایجاد شرایط اضطراری بمنظورنجات حیات وحش گرفتار در برف و سرما علوفه‌رسانی انجام شد.

وی با تشکر از مشارکت داوطلبانه مردم در امدادرسانی به حیات‌وحش، از مردم درخواست کرد هرگونه کمک رسانی به حیات وحش را باهماهنگی حفاظت محیط زیست انجام دهند.