مدیرکل هواشناسی گیلان از فعالیت سامانه سرد و بارشی در استان و کاهش ۳ تا ۶ درجهای دمای هوا تا فردا در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با نفوذ جریانات شمالی به آسمان گیلان، بارش باران در مناطق جلگهای و برف در مناطق کوهستانی تا فردا در استان ادامه دارد.
وی گفت: وزش باد، رعد و برق و مه آلودگی هوا از پدیدههای جوی غالب در این مدت در گیلان است.
محمد دادرس افزود: دریای خزر هم با ارتفاع موج حدود ۲ متر، تا جمعه، برای فعالیتهای دریانوردی و صید در بیشتر ساعات نامناسب است.