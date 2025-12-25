به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در این رقابت‌ها، نوشین زندی فر در وزن منفی ۳۸ کیلوگرم رده نونهالان و فاطمه ابراهیمی در وزن منفی ۶۵ کیلوگرم رده جوانان به مقام نخست و مدال طلا دست یافتند. نیکی ابراهیمی در وزن منفی ۳۵ کیلوگرم رده نونهالان نیز عنوان نایب‌قهرمانی را کسب کرد.

همچنین نفیسه جانی در وزن منفی ۵۷ کیلوگرم رده نوجوانان، فاطمه کشاورز در وزن منفی ۸۰ کیلوگرم رده جوانان، سارا رحیم‌زاده در وزن منفی ۵۵ کیلوگرم رده جوانان، فاطمه محمدی در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم رده جوانان، زینب مشکینی در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم رده بزرگسالان و مائده نور در وزن منفی ۶۵ کیلوگرم رده بزرگسالان مدال‌های برنز این مسابقات را از آن خود کردند.

مسابقات سایوکان قهرمانی کشور با حضور حدود ۱۸ تیم و ۴۵۰ ورزشکار به میزبانی استان البرز برگزار شد.