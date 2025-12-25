پخش زنده
امروز: -
۳ ماهواره ایرانی ۷ دی به فضا پرتاب میشوند و آینده سازان کشور نیز از این اتفاق خوب بسیار خوشحال هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بچههای همدانی با حضور در رصدخانه ابن صلاح همدانی منجم قرن ششم از شوق ارسال ماهوارههایی که قرار است به فضا پرتاب شوند گفتند.
آینده سازان کشور از افتخارشان به دانشمندان کشور گفتند و اینکه این پرواز را زمینه ساز آیندهای بهتر برای کشور دانستند.
۷ دی ماه ۳ ماهواره ظفر، پایا و کوثر در مدار زمین قرار میگیرند و هدفشان مشاهده زمین؛ تصویربرداری با دقت بالا و کاربردهای سنجشی است.