با ماهواره کوثر پیام خود را به فضا ارسال کنید
همزمان با پرتاب ماهواره کوثر به مدار زمین، پویش پیام امید ما از فضا با هدف فراهمکردن امکان ارسال پیامهای مردمی به فضا آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ عضو گروه فنی ماهواره کوثر در گفتوگو با بخش خبری صداوسیمای مازندران با بیان اینکه پرتاب همزمان سه ماهواره تصویربرداری اتفاق بزرگی در صنعت فضایی کشور است، گفت: هدف از پرتاب این ماهوارهها استفاده از تصاویر دریافتی آن است
عمویی افزود: تمرکز ماهواره کوثر که به فضا پرتاب میشود بر حوزه کشاورزی و ارتباطات باند باریک یا اینترنت اشیا است.
او در خصوص مزایای ماهواره برای مردم نیز گفت: سامانهای تحت عنوان سامانه فضایش طراحی شده است که برای مدیریت زمینهای کشاورزی به کمک کشاورزان خواهد آمد.
عضو گروه فنی ماهواره کوثر افزود: کشاورزان میتوانند وارد این سامانه شوند و زمینهای خود را در این سامانه ثبت کنند.
عمویی ادامه داد: با ثبت زمین در این سامانه تصاویر ماهوارهای که حاوی اطلاعات مهمی از سلامت مزارع و کیفیت محصولات است در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.
او با بیان اینکه در موضوع اینترنت اشیا هم مردم میتوانند پیامی را از یک نقطه به نقطه دیگری ارسال کنند، گفت: پویشی با نام پیام امید ما از فضا راه اندازی شده است که مردم میتوانند وارد سایت امید فضا شوند و پیامهای خود را برای ارسال به ماهواره کوثر در این سایت ثبت کنند.
عضو گروه فنی ماهواره کوثر افزود: پس از ارسال ماهواره کوثر به فضا این پیامها از طریق ماهواره به سراسر دنیا مخابره خواهد شد.
عمویی ادامه داد: این پیامها در دو هزار ایستگاه زمینی مخابره و به مردم نشان داده خواهد شد که این پیامها در کدام منطقه از کره زمین مخابره شده است.