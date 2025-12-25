معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در نشستی با زنان و مدیران شاخص استان فارس، از رویکرد دولت چهاردهم در انتصاب مدیران بر مبنای شایسته‌سالاری و توجه به تنوع جنسیتی و قومی خبر داد و بر نقش حیاتی زنان در مسیر توسعه کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در جمع زنان و مدیران استان فارس اعلام کرد که دولت چهاردهم شاهد افزایش بی‌سابقه‌ای در حضور بانوان در مدیریت‌های استانی و محلی است، چرا که مبنای انتصاب در این دولت، شایسته‌سالاری است و اعتقاد راسخ وجود دارد که پیشرفت کشور بدون حضور همزمان زنان و مردان به عنوان «دو بال» ممکن نخواهد بود.

ایشان با اشاره به آمارها، از انتصاب ۲۳ فرماندار زن، ۱۶ بخشدار زن و ۳،۷۰۰ دهیار زن در دو سال گذشته خبر داد و افزود:در استان فارس برای اولین بار چهار فرماندار زن منصوب شده‌اند، امری که در برخی استان‌ها نیز به تازگی محقق شده است. این تأکید بر شایستگی به حدی است که رئیس‌جمهور، در جلسات بررسی برنامه استانداران همواره بر استفاده از ظرفیت زنان، جوانان و اقوام بر پایه شایستگی تأکید کرده و تاکنون ۲۱ انتصاب مستقیم بانوان توسط ایشان صورت گرفته است. حتی وقتی بحث سهمیه‌بندی ۳۰ درصدی مطرح شد، رئیس‌جمهور تأکید کردند که معیار اصلی، شایستگی است و در برخی حوزه‌ها این ظرفیت می‌تواند از ۵۰ درصد نیز فراتر رود.

بهروزآذر تأکید کرد که بانوان نه تنها نیمی از سرمایه فکری و تخصصی کشور هستند، بلکه به دلیل «خلق مراقبتی» خود، صدای بهتری برای شنیده شدن دغدغه‌های کودکان، نوجوانان، سالمندان و معلولان در جامعه و به ویژه در مدیریت شهری محسوب می‌شوند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: حضور زنان در مدیریت شهری باعث می‌شود شهر‌هایی امن‌تر و مناسب‌تر برای خانواده‌ها شکل بگیرد، زیرا آنها بهتر می‌توانند نیاز‌هایی مانند مناسب‌سازی معابر برای تردد افراد دارای ویلچر را درک کنند. در پایان، ایشان به نگاه مادرانه وزیر راه و شهرسازی در تحقق رؤیای «شهر و روستای خانواده‌محور» اشاره کرد.