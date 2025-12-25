به گزارش گروه مسکن و شهرسازی به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما ، فرزانه صادق، در سفر به استان اردبیل در حاشیه بازدید از آزمون ورود به حرفه مهندسان در دانشگاه آزاد، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان به طور در سراسر کشور گفت: این افتخار را دارم که در کنار همکارانم در استان اردبیل حضور یافته و در خدمت مردم شریف این استان باشیم.

وی افزود: آغاز برنامه‌های بازدید امروز از حوزه امتحانی آزمون نظام مهندسی بود که همزمان در سطح ملی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در این آزمون حدود ۲۰۰ هزار نفر از جوانان کشور در مقاطع کاردانی و کارشناسی در حال رقابت هستند. افزود: در استان اردبیل نیز نزدیک به ۶ هزار و ۲۰۰ نفر از مهندسان جوان شامل آقایان و بانوان شرکت کرده‌اند که از این تعداد، یک‌هزار و ۲۰۰ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.

صادق تاکید کرد: این آمار نشان‌دهنده حضور فعال فرهیختگان و مهندسان استان در این رقابت علمی و حرفه‌ای است.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت این آزمون بیان کرد: این رقابت صرفاً جنبه علمی و آموزشی ندارد، بلکه پس از قبولی، مهندسان وارد بازار کار شده و مسئولیت مستقیم در حوزه ساختمان را برعهده خواهند داشت.

صادق افزود: آنان باید در قبال جان و مال مردم نسبت به طراحی، نظارت و اجرای پروژه‌های ساختمانی مسئولیت‌پذیر باشند.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: علاوه بر این آزمون، اقدامات دیگری نیز در حوزه معاونت ساختمان و نظام مهندسی در حال پیگیری است.

وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: رعایت مقررات ملی ساختمان و آموزش‌های تخصصی برای مهندسان، چه پیش از آزمون و چه پس از آن، از الزامات ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها محسوب می‌شود و این آموزش‌ها در اجرای پروژه‌ها و نظارت بر روند ساخت نقش کلیدی دارند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با تلاش جوانان این سرزمین که قلبشان برای آبادانی کشور می‌تپد، بتوانیم در حوزه ساخت، نگهداری و بهره‌برداری از ساختمان‌ها افتخارات بیشتری کسب کنیم و کیفیت ساخت‌وسازها را به سطحی بالاتر ارتقا دهیم.

آزمون ورود به حرفه مهندسان در روزهای پنجشنبه و جمعه ۴ و ۵ دی با مشارکت ۱۹۸ هزار و ۹۵۰ نفر به طور هماهنگ و سراسری در کشور برگزار می شود.

در این دوره از آزمون‌ها، ۱۹۶ هزار و ۴۸۷ نفر مهندس، یکهزار و ۱۹۷ نفر کاردان، یکهزار و ۲۶۶ نفر معمار تجربی، شرکت کرده‌اند.

این آزمون‌ها به روال سال‌های گذشته در هفت رشته مهندسی، ۶ رشته کاردانی و معماران تجربی برگزار می‌شود.

هفت رشته مهندسی شامل معماری صلاحیت‌های (نظارت، اجرا و طراحی)، عمران صلاحیت‌های (نظارت، محاسبات، اجرا)، تاسیسات برقی صلاحیت‌های (نظارت، طراحی، اجرا)، تاسیسات مکانیکی صلاحیت‌های (نظارت، طراحی و اجرا)، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک و آزمون‌های صلاحیت (طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان)، صلاحیت (ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی) است.

آزمون‌های ورود به حرفه کاردانی در تمامی رشته‌ها شامل؛ معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازی و نقشه برداری به همراه آزمون تعیین صلاحیت معماران تجربی است.

آزمون‌ها در ۵۱ شهر و ۷۸ حوزه امتحانی در سه نوبت برگزار می‌شود که نوبت صبح و عصر آن در روز پنجشنبه ۴ دی در دو نوبت صبح در روز جمعه ۵ دی است.