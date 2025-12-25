مشاهده پلنگ ایرانی در پارک ملی لار
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از مشاهده و ثبت تصویر یک قلاده پلنگ ایرانی در ارتفاعات پارک ملی لار خبر داد و این رخداد را نشانهای امیدوارکننده از وضع مطلوب زیستگاههای حیاتوحش در این منطقه عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حسن عباس نژاد با اعلام این خبر گفت: در جریان گشت و پایش میدانی محیط بانان پارک ملی لار، آثار تازهای از حضور پلنگ ایرانی شناسایی شد که پس از ردیابی دقیق، منجر به رؤیت و ثبت تصویر این گونه ارزشمند در ارتفاعات پارک شد.
وی افزود: این ثبت موفق، حاصل تلاش مستمر، هوشیاری و تخصص محیط بانان است و نشان میدهد زیستگاه پلنگ ایرانی در پارک ملی لار از پویایی و سلامت اکولوژیک مناسبی برخوردار است.
عباس نژاد با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیستگاههای طبیعی و گونههای در معرض خطر، از طبیعتگردان و بازدیدکنندگان خواست در زمان حضور در پارک ملی لار، ضوابط و مقررات حفاظتی را به طور کامل رعایت کرده و از ورود به مناطق حساس و زیستگاههای حیات وحش خودداری کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: پارک ملی لار یکی از مهمترین زیستگاههای پلنگ ایرانی در کشور محسوب میشود و این مشاهده جدید، نشانهای مثبت از تداوم حضور این گونه در معرض خطر انقراض در این پهنه ارزشمند حفاظتی است.