به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نائب رئیس هیئت بدمینتون استان همدان گفت: این مسابقات با حضور ۴۱ بازیکن از ۲۲ استان کشور در رده سنی بزرگسالان در حال برگزاری است.

ندا نیکو سخن افزود: برگزاری چنین مسابقاتی می‌تواند به ارتقای رشته بدمینتون در سطح استان کمک شایانی کند و ۱۲ داور مسئولیت قضاوت این مسابقبات را بر عهده دارند.

او در خصوص سطح مسابقات هم گفت: رقابت‌ها از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است و بازیکنان در آن برای تعیین رتبه ملی خود شرکت کرده‌اند.