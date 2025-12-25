پخش زنده
مسابقات رنکینگ «رده بندی» کشوری بدمینتون ر رده سنی بزرگسالان در همدان در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نائب رئیس هیئت بدمینتون استان همدان گفت: این مسابقات با حضور ۴۱ بازیکن از ۲۲ استان کشور در رده سنی بزرگسالان در حال برگزاری است.
ندا نیکو سخن افزود: برگزاری چنین مسابقاتی میتواند به ارتقای رشته بدمینتون در سطح استان کمک شایانی کند و ۱۲ داور مسئولیت قضاوت این مسابقبات را بر عهده دارند.
او در خصوص سطح مسابقات هم گفت: رقابتها از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است و بازیکنان در آن برای تعیین رتبه ملی خود شرکت کردهاند.