مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران گفت: کشورمان رتبه پنجم تولید ماهیان گرمآبی در جهان را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر کرمی راد در نشست هم اندیشی مدیران مراکز تکثیرماهیان سراسر کشور در اتاق بازرگانی اهواز افزود: تولید ماهیان گرمابی در سال گذشته با ۲۹۵ هزار تن، بالاترین میزان تولید آبزیان آب شیرین کشور را به خود اختصاص داد و ایران پس از چین، هند، اندونزی و بنگلادش در رتبه پنجم جهانی قرار گرفت.
وی با تاکید بر اهمیت تکثیر ماهیان به عنوان زیربنای توسعه شیلات اظهار کرد: استانهای مازندران، خوزستان، گیلان، گلستان و کرمانشاه به ترتیب بیشترین میزان تولید را دارند و نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار و ارتقای تولید آبزیان کشور ایفا میکنند.
مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان شیلات ایران عنوان کرد: بر اساس اعلام سازمان خواروبار جهانی، تا سال ۲۰۳۰، ۶۰ درصد پروتئین مورد نیاز بشر باید از آبزیان تأمین شود و تا سال ۲۰۵۰، آبزیان تنها راه تأمین پروتئین برای جمعیت ۹.۵ میلیارد نفری جهان خواهد بود.
کرمیراد عنوان کرد: کاهش خامفروشی کپورماهیان و ایجاد فرآوریهای صنعتی میتواند سهم تولیدات کشور در بازار داخلی و بینالمللی را افزایش دهد و نقش مهمی در امنیت غذایی و توسعه اقتصادی ایفا کند.