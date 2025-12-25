بسم الله الرحمن الرحیم

ارتحال روحانی با اخلاص مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمدصادق صالحی‌ منش (رحمت الله علیه) را به همه بازماندگان و ارادتمند ایشان تسلیت عرض می‌کنم.

بدون شک خدمات آن مرحوم در مناصب مختلف خدمت‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی و دل‌دادگی خاص به حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» ذخیره‌ای ماندگار برایش خواهد بود.

رحمت و رضوان الهی را برای آن فقید سعید مسئلت می‌نمایم.

حسین نوری همدانی