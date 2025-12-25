پیام تسلیت آیت الله نوری همدانی در پی درگذشت حجت الاسلام صالحی منش
آیت الله نوری همدانی در پیامی درگذشت حجت الاسلام صالحی منش استاندار اسبق قم را تسلیت گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
ارتحال روحانی با اخلاص مرحوم حجتالاسلام والمسلمین آقای حاج شیخ محمدصادق صالحی منش (رحمت الله علیه) را به همه بازماندگان و ارادتمند ایشان تسلیت عرض میکنم.
بدون شک خدمات آن مرحوم در مناصب مختلف خدمتگذاری در نظام جمهوری اسلامی و دلدادگی خاص به حضرت امام «رضوان الله تعالی علیه» ذخیرهای ماندگار برایش خواهد بود.
رحمت و رضوان الهی را برای آن فقید سعید مسئلت مینمایم.
حسین نوری همدانی