پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت ملی نفت گفت: بیش از ۸۵ درصد تجهیزات بهکاررفته در واحد جدید فرآورش میدان مشترک آزادگان جنوبی، ساخت داخل است و حدود ۸۰ درصد نیروی انسانی شاغل در آن از نیروهای بومی منطقه هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «حمید بورد» امروز (پنجشنبه، چهارم دی) در آیین افتتاح و راهاندازی دومین ردیف واحد فرآورش مرکزی میدان مشترک آزادگان جنوبی (CTEP) بهعنوان بزرگترین واحد فرآورش نفت و گاز کشور با اشاره به موقعیت راهبردی این طرح گفت: از خوزستان، پایتخت نفت ایران و از نقطهای که تنها چند کیلومتر با نقطه صفر مرزی فاصله دارد با شما صحبت میکنم؛ منطقهای که وجببهوجب آن با خون جوانان این سرزمین آزاد شده و امروز به نماد توسعه و پیشرفت صنعت نفت تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه این طرح تنها یک کارخانه نیست، افزود: این طرح یک مجموعه بزرگ صنعتی است که در وسعتی حدود ۷۰ هکتار احداث شده است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به عملکرد تولیدی صنعت نفت در دولت چهاردهم تصریح کرد: امروز با افتخار اعلام میکنم که در حوزه تولید نفت، رکورد هفت سال گذشته شکسته شده است، هرچند بهدلیل ملاحظات ابلاغی امکان اعلام عدد دقیق وجود ندارد، همچنین در حوزه گاز، مقدار برداشت روزانه بیش از یک میلیارد مترمکعب است.
بورد با بیان اینکه تعهداتی که به رئیسجمهوری در زمینه توسعه و افزایش تولید داده بودیم، الحمدالله بهخوبی در حال تحقق است، افزود: در بخش توسعه، با دستور جنابعالی تاکنون چهار طرح را به بهرهبرداری رساندهایم و چهار طرح بزرگ دیگر در دستور کار قرار دارد که با نظر وزیر نفت و دستور رئیسجمهوری در نوبت تصمیمگیری است.
وی با اعلام اینکه بهرهبرداری از ردیف جدید واحد فرآورش میدان مشترک آزادگان جنوبی، گامی مؤثر در تقویت زیرساختها، تسریع فرآورش نفت خام و حمایت از توسعه متوازن میادین مشترک است، تصریح کرد: بیش از ۸۵ درصد تجهیزات بهکاررفته در این طرح ساخت داخل است و حدود ۸۰ درصد نیروی انسانی شاغل در آن از نیروهای بومی منطقه هستند.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با قدردانی از حمایتها و همکاریهای صورتگرفته بیان کرد: لازم میدانم از حضور استاندار، مسئولان محلی، تلاشهای مستمر وزیر نفت، شرکت مهندسی و توسعه نفت، همکارانم در شرکت پتروپارس و دیگر متخصصان، مهندسان و کارکنان صنعت نفت تشکر کنم. دستوراتی که رئیسجمهوری در جلسات پیگیری هفتگی صادر کردهاند، بهصورت مستمر در این طرح دنبال شده است.