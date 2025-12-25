معاون مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان از واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بالاتر همزمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن خبر داد و گفت: تاکنون ۴۵۵ متقاضی، زمین مورد نیاز خود را دریافت کرده‌اند.

واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر در کردستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، جمشیدی، معاون مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان، با اشاره به اجرای طرح واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر در استان، اظهار کرد: این طرح همزمان با نهضت ملی مسکن در حال اجراست و با هدف حمایت از خانواده‌های پرجمعیت دنبال می‌شود.

وی افزود: تاکنون ۴۵۵ متقاضی واجد شرایط در سطح استان کردستان زمین مورد نیاز خود را دریافت کرده‌اند، اما کمبود زمین در برخی شهر‌ها و مناطق استان موجب کندی روند واگذاری‌ها شده است.

معاون مسکن اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان با تأکید بر تداوم اجرای این طرح تصریح کرد: تأمین زمین و رفع موانع موجود در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با شناسایی اراضی جدید، روند واگذاری زمین به خانواده‌های مشمول با سرعت بیشتری انجام شود.