مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه گفت: نماز نقش کلیدی در مقاوم سازی جامعه مقابل تهدید و چالش‌ها دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ حجت‌الاسلام رئیسی در پنجمین همایش نماز نیروی دریایی سپاه در هرمزگان افزود: نماز عامل اقتدار، تمدن‌سازی و مقاومت است.

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز به سیره شهیدان اخلاق مدار و قرآنی همچون سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و حسین سلامی اشاره کرد و گفت: شهدا نماز را نه تنها یک تکلیف شرعی، بلکه یک عهد قلبی با خداوند متعال می‌دانستند.

دریادار عظمایی افزود: نیروی دریایی سپاه با تأکید بر خضوع در نماز و ترویج فرهنگ معنویت در کنار توان رزمی، می‌کوشد تا کارکنان خود را به سربازانی اخلاق‌مدار، قرآنی و متعهد به ارزش‌های الهی تبدیل کند.

در پایان این همایش از برگزیدگان و فعالان حوزه نماز تقدیر شد.