تغذیه مناسب در روزهای سرد زمستان
تغذیه مناسب در روزهای سرد زمستان
با آغاز فصل سرما، تغذیه مناسب نقش موثری در حفظ سلامت، انرژی و عملکرد بدن دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، کارشناسان تغذیه توصیه میکنند در روزهای سرد، مصرف غذاهای گرم، مغذی و سرشار از مواد مفید را در برنامه غذایی خود بگنجانید تا علاوه بر تنظیم دمای بدن، سیستم ایمنی تقویت شود.
سوپها و غذاهای مایع گرم مانند سوپ جو، سوپ مرغ، سوپ سبزیجات، سوپ عدس به عنوان منبع پروتئین گیاهی، آهن و فیبر و آش های دارای حبوبات و غلات کامل، به حفظ دمای بدن کمک میکنند و هیدراتاسیون را بهبود میدهند، هضم آسانتری دارند و در زمان بیماری باعث تقویت سیستم ایمنی شده، دریافت انرژی و ریزمغذیها را تسهیل میکنند.
هیدراتاسیون به معنای ترکیب مواد با آب است و به عمل اضافه کردن آب به یک ماده یا ترکیب میگویند که بخش مهمی از سلامت و تندرستی کلی بدن انسان است؛
هیدراتاسیون مناسب به تنظیم دمای بدن، بهبود عملکرد مفاصل، انتقال مواد مغذی به سلول ها، افزایش عملکرد اندام ها و بهبود کیفیت خواب افراد کمک می کند.
در هوای سرد، بدن برای تنظیم دمای مرکزی انرژی بیشتری مصرف میکند؛ غذاهای حاوی کربوهیدراتهای پیچیده مانند عدسی، خوراک لوبیا، غذاهای دارای غلات کامل(برنج قهوهای، جو، گندم کامل) منبع پایدار انرژی هستند و باعث نوسان شدید قند خون نمیشوند.
پروتئینها در حفظ توده عضلانی و تقویت سیستم ایمنی نقش کلیدی دارند؛ مصرف گوشت قرمز کمچرب، مرغ، ماهی، حبوبات و خورشتهای دارای پروتئین و سبزیجات، انتخابهای مفیدی برای روزهای سرد محسوب میشوند.
در زمستان، سبزیهای پخته مانند هویج، کدو، کلم، اسفناج و کرفس ضمن افزایش جذب برخی ریزمغذی ها، دارای آنتی اکسیدان هایی مانند ویتامین C بوده و تحمل گوارشی بهتری در هوای سرد دارند؛ البته باید از حرارت زیاد و سرخ کردن طولانیمدت پرهیز کرد تا ویتامینهایی مانند C از بین نروند.
مغزها منبعی عالی از چربیهای غیراشباع، پروتئین، ویتامین E و مواد معدنی هستند؛ گردو، بادام، پسته، کنجد و تخم کتان از بهترین انتخاب ها هستند.
نوشیدنی های گرم مانند چای سبز یا سیاه، دمنوش زنجبیل (اثرات ضد التهابی و ضد تهوع)، دمنوش آویشن (موثر در سلامتی سیستم تنفسی) و شیر گرم (منبع پروتئین) جریان خون را افزایش میدهند؛ برخی ترکیبات گیاهی نیز خواص ضدالتهابی یا آنتیاکسیدانی دارند و در تقویت سیستم ایمنی موثر هستند.
غذاهای بسیار سرد (نوشابه، یخ، بستنی)، فستفودها، غذاهای پُر چرب صنعتی و مصرف زیاد قندهای ساده در زمستان بهتر است محدود شوند.
مصرف ناکافی انرژی در زمستان میتواند منجر به خستگی و ضعف ایمنی شود.