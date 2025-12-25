پیام تسلیت آیت الله مکارم در پی درگذشت حجت الاسلام صالحی منش
آیت الله مکارم شیرازی در پیامی درپی درگذشت حجت الاسلام صالحیمنش، استاندار اسبق قم را
تسلیت گفت.
بسم اللّه الرحمن الرحیم
إنّا للّه و إنّا إلیه راجعون
درگذشت روحانی خدوم و متعهد، حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمدصادق صالحیمنش، استاندار اسبق قم، موجب تأثر گردید.
آن مرحوم در مسئولیتهای اجرایی، بهویژه در استان قم، خدمات ارزشمندی ارائه نمود.
اینجانب این ضایعه را به خاندان محترم و مردم شریف قم تسلیت عرض نموده، برای آن مرحوم رحمت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
قم - ناصر مکارم شیرازی
1404/10/03