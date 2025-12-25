همایش «طلایه‌داران ظهور» همزمان با ششمین سالگرد شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی، گرامیداشت شهدای جبهه مقاومت، شهدای اقتدار و سی‌امین یادواره شهدای محله «سرداران شهید» شهرستان سمنان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سردار حسن رستگارپناه رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی ستاد کل نیرو‌های مسلح، در این همایش که در مسجد فاطمیه سمنان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، انقلاب اسلامی ایران را حاصل ایمان مردم، رهبری الهی امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و خون پاک شهدا دانست و گفت: انقلاب اسلامی با وجود همه توطئه‌ها و دشمنی‌ها، مسیر تعالی و پیشرفت خود را ادامه داده است.

وی با تجلیل از مقام بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی افزود: امام خمینی (ره) با نگاهی فراتر از زمان و مکان، نهضتی را پایه‌گذاری کرد که معادلات مادی و نظام سلطه را به چالش کشید و عزت و استقلال را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی با اشاره به تلاش دشمنان برای مقابله با انقلاب اسلامی تصریح کرد: ترور، جنگ تحمیلی و فشار‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی نتوانست ملت ایران را از مسیر انقلاب بازدارد و ایمان، وحدت و تبعیت از ولایت، عامل ماندگاری این حرکت الهی بوده است.

سردار رستگارپناه در پایان تأکید کرد: امروز انقلاب اسلامی به الگویی الهام‌بخش برای ملت‌های آزاده جهان تبدیل شده و خون شهدا، ستون اقتدار، امنیت و عزت جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.