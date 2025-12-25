به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، این آزمون در دو نوبت صبح و عصر پنج‌شنبه و صبح جمعه با شرکت یک هزار و ۲۱۳ داوطلب (۸۹۴ نفر مرد و ۳۱۹ زن) برگزار می‌شود.

آزمون ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته مهندسی شامل معماری با صلاحیت‌های طراحی، نظارت و اجرا، عمران (محاسبات، نظارت و اجرا)، تأسیسات مکانیکی (طراحی، نظارت و اجرا)، تأسیسات برقی (طراحی، نظارت و اجرا)، شهرسازی، نقشه‌برداری و ترافیک برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی برگزار می‌شود.

همچنین آزمون‌های «طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان» و «ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی» نیز برگزار می‌شود.

علاوه بر این، آزمون برای ۶ رشته کاردانی شامل معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، نقشه‌برداری و شهرسازی در پایه سه و تعیین صلاحیت حرفه‌ای معماران تجربی در پایه‌های یک، دو و سه برگزار خواهد شد.