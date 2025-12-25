مدیر منطقه چهار شهرداری یزد: حفظ ایمنی شهروندان به‌ویژه در شرایط بحرانی از اولویت‌های مدیریت شهری است و نظارت بر وضعیت گود‌های ساختمانی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید ابوالفضل کشفی با اشاره به خطرات جدی گود‌های غیرمجاز به‌ویژه در زمان بارندگی و تجمع روان‌آب‌ها گفت: در بازدید میدانی انجام شده، دستور اخطار به مالکان و اقدام فوری برای ایمن‌سازی و رفع خطر این گود‌ها صادر شد.

وی افزود: این گود‌ها عمدتاً دارای شاکی خصوصی بوده و در برخی نقاط موجب تهدید ساختمان‌های مجاور و ایجاد خسارت برای ساکنان محلات شده‌اند.

کشفی تأکید کرد: زمین‌های دارای پروانه ساختمانی که بدون رعایت اصول ایمنی رها شده و موجب بروز خطر برای شهروندان می‌شوند نیز مشمول این قانون شده و شهرداری با هیچ‌گونه سهل‌انگاری در این زمینه مماشات نخواهد کرد.

مدیر منطقه چهار شهرداری یزد ادامه داد: حفظ ایمنی شهروندان به‌ویژه در شرایط بحرانی از اولویت‌های مدیریت شهری است و نظارت بر وضعیت گود‌های ساختمانی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

گفتنی است از ابتدای سال جاری تاکنون، بیش از ۲۰ مورد گود غیرمجاز شناسایی و ایمن‌سازی شده و ۵ مورد نیز در راستای رفع خطر، تخریب و ساماندهی شده است.