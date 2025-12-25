مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دره‌شهر از اجرای ۴۱ سازه و طرح آبخیزداری در حوزه آبخیز سراب این شهرستان؛ برای مهار سیلاب‌ها و کاهش خسارت به مناطق پایین‌دست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ موسی کیان‌فر با اشاره به اجرای طرح‌های آبخیزداری در بالادست شهر دره‌شهر اظهار کرد: این عملیات‌ها در قالب اقدامات مکانیکی، شامل: احداث سازه‌های سنگی ملاتی، گابیون‌بندی، خشکه‌چینی و عملیات چاله‌کنی اجرا شده و مجموعاً ۴۱ سازه را در بر می‌گیرد.

وی افزود: با توجه به سابقه سیل‌خیزی حوزه آبخیز سراب دره‌شهر؛ اجرای این طرح‌ها در سال‌های گذشته، تأثیر قابل‌توجهی در کنترل سیلاب‌ها و جلوگیری از بروز خسارت در مناطق پایین‌دست داشته است.

مدیر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دره‌شهر تصریح کرد: برای تکمیل این طرح‌ها، باید اعتبارات جدید اختصاص یابد؛ تا بتوان عملیات آبخیزداری را در این حوزه به‌صورت کامل اجرا کرد.

حوزه آبخیز سراب دره‌شهر با وسعت حدود ۳ هزار و ۸۰۰ هکتار، یکی از بزرگ‌ترین و سیل‌خیزترین حوزه‌های آبخیز استان به شمار می‌رود.

تاکنون عملیات آبخیزداری در حدود ۳۰ درصد از این حوزه؛ معادل یک‌هزار و ۲۰۰ هکتار، انجام شده است.